La Repubblica Ceca nega l' ingresso alle tenniste russe | stupore della Wta            

Leggi su agi

(Di sabato 29 luglio 2023) AGI - Scontro fra lae la Wta, l'associazione delleprofessioniste, dopo che all'aeroporto di Praga è stata respinta la russa Anastasija Pavlychenkova che avrebbe dovuto partecipare agli Open di Praga. Il governo ceco ha vietato agli atleti russi e bielorussi di prendere parte a eventi sportivi sul proprio territorio, a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Diversi tennisti russi e bielorussi erano iscritti agli Open di Praga come neutrali e la Women's Tennis Association ha espressoe preoccupazione per la decisione dell'esecutivo ceco. Pur ribadendo la condanna per l'invasione russa dell'Ucraina e il sostegno agli atleti ucraini, l'associazione è stata spiazzata da un'esclusione che, a suo dire, va contro il principio di permettere a tutti i giocatori di competere soltanto in base ...