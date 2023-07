La Presidente Metsola ricorda (in italiano) Chinnici e la sua battaglia contro la mafia

Lo scrive in un tweet ladel Parlamento europeo, Roberta. Il messaggio nel video 40 anni dopo ricordiamo uomini che seppero sfidare la morte nella esaltazione dei più puri valori ...Lo dice in un videomessaggio in italiano su Twitter ladel Parlamento europeo, Roberta. TwitterLo scrive in un tweet ladel Parlamento europeo, Roberta. Il messaggio nel video 40 anni dopo ricordiamo uomini che seppero sfidare la morte nella esaltazione dei più puri valori ...

Mafia, anniversario morte di Chinnici, Metsola: 'Vinceremo la battaglia insieme' TGLA7

"40 anni fa il giudice antimafia Rocco Chinnici veniva ucciso fuori dalla sua casa con un'autobomba. Oggi onoriamo il suo coraggio ribadendo con forza che vinceremo la battaglia contro le mafie. E la vinceremo insieme."