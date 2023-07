La partita economica con la Germania la vince l' Italia Ma c' è poco da festeggiare

(Di sabato 29 luglio 2023) Il centro studi di Confindustria evidenzia come da noi le cose vadano meglio anche grazie alla spinta in arrivo dal turismo. Ma attenzione: la recessione tedesca potrebbe assestare un colpo proprio al nostro turismo. Senza contare che le impresene sono grandi fornitrici dell'industria tedesca

... come complessa e variegata è stata la stagione di contrasto istituzionale alla mafia... in tutte le loro componenti, si impegnino in una riqualificazione sociale eddella Sicilia e ...... in termini di sostenibilitàed efficienza . I prossimi mondiali di calcio nel 2026 si ... E così, con il sodalizio italo - turco destinato a riuscire, si aprirà latra Istanbul e Roma ...Questo viaggio a Washington lo aspettava per chiudere qualcheaperta, per mostrare la ... come un disastro sul piano della tenuta dei rapporti internazionali, sul piano della tenuta...

La partita economica con la Germania la vince l'Italia. Ma c'è poco ... L'HuffPost

Il centro studi di Confindustria evidenzia come da noi le cose vadano meglio anche grazie alla spinta in arrivo dal turismo. Ma attenzione: la recessione ...Questo non significa che dovrai accontentarti di posti brutti e sperduti, anzi. Vediamo insieme 3 posti bellissimi ed economici che non hanno nulla da invidiare alle mete più conosciute. Non solo ...