(Di sabato 29 luglio 2023) Il club bianconero, ancora in trattativa con l’entourage del calciatore, riflette sull’: la beffa è dietro l’angolo Qualcuno dice che ormai è cosa fatta. Altri sostengono addirittura che lo stesso… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Domani sera intanto è in programma l'ultima amichevole della settimana in Valle d'Aosta con laUnder 23.La vicenda che riguarda il Barcellona potrebbe essere indicativa anche a proposito del verdetto atteso ormai a breve sulla. La posizione del club bianconero, se possibile, è ancora più ...Bisognerà vedere le richieste della, ma se Giuntoli è tornato prima, vuol dire che almeno la volontà di capire meglio domanda e offerta c'è. Per Sommer, rivela La Gazzetta dello Sport, l'...

La Juventus trema: "Acquisto a rischio infortuni" Calciomercatonews.com

Barcellona ammesso alla Champions 2023-24, ma con riserva: la decisione dell'Uefa lascia in bilico la posizione dei catalani. E la Juve trema.Cuadrado, dopo aver ottenuto il pass per il Giappone sul filo del rasoio, ha disputato i suoi primi minuti in nerazzurro contro l’Al-Nassr dell’ex compagno alla Juventus Cristiano Ronaldo. Il colombia ...