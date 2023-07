La Juve rinuncia al ricorso | “Mettiamo fine alle incertezze”

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 29 luglio 2023) Dopo l`ufficialità dell`esclusione per un anno dcoppe europee, è arrivato subito il comunicato dellantus. Che dopo aver chiuso quello sportivo in Italia, in questo modo vede chiudersi anche il procedimento in corso in Europa, che riguarda sempre il processo su manovre stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette con altri club. E così lantus mettea tutti i procedimenti con la giustizia sportiva europea così come con quella italiana. Il l comunicato del club bianconero:del club bianconero Questo il testo del comunicato del club bianconero: "ntus Football Club S.p.A. comunica che la Prima Camera dello UEFA Club Financial Control Body ("UEFA CFCB") ha assunto in data odierna la decisione con la quale ha definitivamente chiuso il procedimento avviato in data 1° dicembre ...