La FIA avverte che è pronta a cancellare il GP del Belgio

Siin questo l'effetto del nuovo format sperimentale del weekend, che privando le squadre ... in un weekend in cui, Formula 1 e Pirelli sperimentano l'allocazione alternativa con due set di ...... prima della presentazione completa, c'è una presentazione intermedia che è richiesta per il 30 giugno della stagione in corso - ha dichiarato il responsabile della- quindi, per la stagione 2022,...... poi 4 anni in Bmw per lavorare al progetto elettrico 'i' prima del passaggio alla, la ... 'Essere donna in questo ambiente non è mai stato un problema',subito la 34enne Alessandra Ciliberti.

Budget Cap, FIA avverte: "Violazioni Ci saranno conseguenze" | FP FormulaPassion.it

Il direttore del Regolamento finanziario FIA, Federico Lodi, ha spiegato come si stanno svolgendo le indagini sul rispetto del tetto di spesa ...GINEVRA – Una laurea in ingegneria meccanica a Modena, uno stage in Formula 1 alla Toro Rosso, poi 4 anni in Bmw per lavorare al progetto elettrico “i” prima del passaggio alla ...