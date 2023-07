La Cina pensa all' invasione | gli Usa riempiono Taiwan di armi

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 luglio 2023) Si apre definitivamente un altro fronte di tensione internazionale, ossia quello asiatico. La decisione degli Stati Uniti di fornire aaiuti militari per 345 milioni di dollari ha già provocato la dura reazione della. La Casa Bianca ha annunciato che il pacchetto comprendee servizi, oltre ad addestramento militare. "Continueremo a lavorare strettamente con gli Stati Uniti sulle questioni di sicurezza per mantenere la pace e la stabilità nello stretto di", ha commentato Sun Li-fang, portavoce del ministero della Difesa di Taipei, esprimendo apprezzamento per l'aiuto di Washington. Gli Stati Uniti sono legalmente impegnati a sostenere la difesa di, in virtù delRelations Act. Il pacchetto di aiuti militari è destinato a sollevare le ire della ...