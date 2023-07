La casa dei fantasmi | paura e risate con un cast stellare

(Di sabato 29 luglio 2023) La nuova horror comedy Disney proiettata in anteprima a Giffoni: da Owen Wilson a Jamie Lee Curtis, da Rosario Dawson a Danny De Vito, fino a Jared Leto nei panni di uno spaventoso villain. Tutti insieme per divertire, spaventare, far riflettere e persino commuovere: dal 23 agosto al cinema

Tra non molte settimane i telespettatori della soap turca in Italia dovranno dire addio ad unopersonaggi più amati della serie. Infatti a breve ci sarà l' omicidio di Hunkar , che verrà ...a......States e non giocherà nemmeno quella con il Real Madrid che concluderà la tournée americana... fissata per il 20 agosto indell'Udinese. Franck Kessie (LaPresse) - calciomercato.itL'infortunio ...... è sceso dal furgone della Polizia Penitenziaria proveniente dallacircondariale di La Spezia ... Sul piazzale di Villa Caterina ad attenderlo unomedici che lo avranno in cura, poi Delfino ha ...

La casa dei fantasmi: il regista parla di un potenziale universo cinematografico condiviso BadTaste.it Cinema

Alla scoperta degli oltre otto mila chilometri di coste italiane. In edicola da oggi una guida di Repubblica, propone centinaia di consigli su tutto il bello e il buono che ha da offrire ogni ...La cada dei fantasmi è una delle dark ride più amate e celebri, ma il regista del film doveva studiarla anche a luci ...