Castellabate . Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno torna a CastellabateEstate. Questa iniziativa, organizzata da Legambientee Conai e patrocinata dal Comune di Castellabate, si svolgerà domani giovedì 27 luglio 2023 alle ore 10:00 sulla spiaggia di ...Michele Buonomo - dirigente Legambiente. 26 ospiti in due giorni, più il sindaco, per ... Smaltire e differenziare correttamente i rifiuti seguire le tre 'R':, riutilizza e riduci; ...Michele Buonomo - dirigente Legambiente. 26 ospiti in due giorni, più il sindaco, per ... Smaltire e differenziare correttamente i rifiuti seguire le tre 'R':, riutilizza e riduci; ...

La Campania ricicla 30 tonnellate di sorgenti luminose 2a News

Ambiente: Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno torna a Castellabate Ricicla Estate. Questa iniziativa, organizzata da Legambiente Camp ...Tante attività e laboratori ludici dedicati alla raccolta differenziata e alla tutela e al rispetto ambientale ...