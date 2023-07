Prezzi die gasolio in forte rialzo, al punto che su alcune autostrade i listini della verde hanno già sfondato quota 2,5 euro al litro. Lo rivela Assoutenti, che pubblica la mappa del caro - carburante ......553 euro al litro per il servito, mentre il gasolio tocca i 2,4 euro/litro " spiega Assoutenti " Sulla A21 Torino - Piacenza, un litro diviene venduto a 2,549 euro, 2,334 il gasolio....... quella di quarta generazione (identificata dalla sigla B8) è mossa da un 3.0 V6 turbo a... impiega 7 secondi netti per passare da 0 a 100 km/h ei 240 km/h. Oggi vale in media dai 13.

La benzina supera 2,5 euro al litro in autostrada Agenzia ANSA

Prezzi di benzina e gasolio in forte rialzo, al punto che su alcune autostrade i listini della verde hanno già sfondato quota 2,5 euro al litro. Lo rivela Assoutenti, che pubblica la mappa del caro-ca ...Prezzi dei carburanti così alti non si vedevano ormai da un anno, quando ancora era in vigore il taglio delle accise di 30 centesimi. In modalità servito la benzina ha sfondato la quota dei 2,50 euro ...