La benzina supera 2 | 5 euro al litro | caro prezzi a valanga sull' 88% della spesa

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 29 luglio 2023)die gasolio in forte rialzo, al punto che su alcune autostrade i listiniverde hanno già sfondato quota 2,5al. Lo rivela Assoutenti, che pubblica la mappa del-carburante in Italia. "a A4 Venezia-Trieste la, in base alle rilevazioni eseguite suiindicati dai gestori tra il 27 e il 28 luglio scorsi, ha raggiunto il picco di 2,553al...