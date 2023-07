Konnan | ”Secondo me la WWE dovrebbe licenziare Bray Wyatt”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 29 luglio 2023) Come già risaputo da diverso tempo, il licenziamento a sorpresa diè inizialmente avvenuto durante l’estate del 2021. Ad ottobre dello scorso anno l’Eater of Worlds ha fatto il suo ritorno a sorpresa al termine di Extreme Rules. Ovviamente i fan erano davvero emozionati ed in tantissimi si chiedevano come sarebbe stato utilizzatoall’interno della WWE. Questa cosa purtroppo ha avuto vita breve, visto e considerato che le attività diin WWE sono state davvero poche dopo il suo ritorno. Dal suo ritorno in ottobreha partecipato ad un solo match televisivo, ovvero un match concluso con la vittoria su LA Knight nel PLE Royal Rumble. Un solo match in ben 10 mesi di attività, dunque un segno per niente buono. Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di ...