Ko con la Svezia | l’Italia di Bertolini si giocherà gli ottavi contro il Sudafrica

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 29 luglio 2023)-Italia finisce 5-0. Una gara senza storia. A Wellington le Azzurre partono bene e mettono sotto le svedesi con un buon gioco per almeno 20 minuti. Madiha un punto debole: non sa difendere sui calci d’angolo e subisce la fisicità, i centimetri della avversarie. Le svedesi piazzano tre gol sui 5 in totale di testa su corner. Doppietta di Ilestedt, poi Rolfo, Blackstenius e Blomqvist. Non tutto però è perduto in questo mondiale. Infatti, dopo la vittoria all’esordiol’Argentina, oradisi gioca glidi finale (da seconda) nell’ultima partita del gironeilfermo a 1 punto (appaiato all’Argentina).