Kai Bird e Martin J Shervin in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 luglio 2023) Ladeipiùvede ini premio Pulitzer KaiJ. Sherwin. Accanto a loro Rosella Postorino e Fëdor Dostoevskij ma prima di scoprire le loro posizioni, s’inizia dal tredicesimo posto in. Questa posizione è occupata da “Le mie incredibili avventure nello spazio” di Isabella Salmoirago e Marco Rosso. Si tratta di un libro di avventure per i più piccoli che vede protagonista un simpatico equipaggio spaziale all’inseguimento di un buffo astro. Al dodicesimo posto “ La bestia” di Carmen Mola. Al centro di questo thriller un indagine difficile ed un mostro da fermare nella Madrid del 1834 falcidiata da un’epidemia di colera. In undicesima posizione “Malinverno” di Domenico ...