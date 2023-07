Juventus | l’esclusione dalla Conference | il motivo del mancato ricorso al Tas

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Perchè lanon ha presentatoal Tas dopoLeague? Svelato ilCome riportato daTuttosport,della JuveprossimaLeague, diventata inevitabilmente l’argomento del giorno. E in tanti si chiedono perchè il club, nonostante la possibilità, abbia scelto di non andare al Tas. Questo perchè ha prevalso la voglia di chiudere subito i conti con la giustizia, mentre un eventualeavrebbe comportato il dover giocare un altro campionato con l’incertezza di poter poi incappare in nuove penalizzazioni a stagione in corso. Questa le scelta della società bianconera.