Si ritorna al passato, quindi, al tempo del basso profilo e dell'assenza di vittorie: l'ultima volta senza Europa per larisale alla stagione 2011 - 2012. I bianconeri, reduci da due settimi ...Suldei campioni d'Italia, per ora, terrei Inter e. Subito dietro il Milan, che sta un filo davanti a Lazio e Roma. Nonostante le frizioni interne, Sarri e Mou si sono mossi e faranno ...Commenta per primo Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano classe 2003, è ormai un promesso sposo della Juventus. Il club bianconero sta ultimando l'accordo con il Valencia sui bonus e sulla futura ...

Juve, il piano scudetto di Allegri: c’è un dato che fa sperare Corriere dello Sport

L'allenatore bianconero guarda avanti con fiducia e si prepara a una stagione in cui avrà soltanto due obiettivi: il campionato e la Coppa Italia ...Le vittorie sono sempre importanti, vincere aiuta a vincere, l'anno scorso la Juventus aveva perso due volte su due con il Milan, questa volta ha pareggiato, ma soprattutto è stata ...