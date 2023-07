Juliane Assange | Blinken | “Estradizione necessaria | rischiato danno grave agli Usa”

(Di sabato 29 luglio 2023) (Adnkronos) – Julianha "" di causare "unmoltoalla sicurezza nazionale'' degli Stati Uniti. Ed è per questo che Washington continuerà a chiedere al governo australiano la sua. Lo ha chiarito il Segretario di Stato americano Antonydicendo di capire "le preoccupazioni e le opinioni degli australiani". Dopo i colloqui con le autorità australiane a Brisbane nel Queensland, che si sono concentrati soprattutto sulla cooperazione in ambito militare,ha detto che è "molto importante che i nostri amici qui" in Australia comprendano i timori degli Stati Uniti sul "presunto ruolo diin una delle più grandi fughe di informazioni classificate nella storia del nostro Paese". Arrestato nel 2019, il ...

Leggi anche: appello di 119 giuristi italiani 'Liberatelo!', Di Battista: "Da settembre mio monologo in tutta Italia" Carlo III, la lettera di: "Imploro il re di farmi visita ...Tra l'altro, contrariamente alle accuse ,non ha leso fondamentali interessi degli Stati Uniti, poichè, prima di far conoscere tramite Wikileaks alcuni dei nomi degli autori di così gravi ...e WikiLeaks, infatti, decisero nell'aprile del 2010 di far conoscere a tutto il mondo un video segreto chiamato "Collateral murder", che documentava lo sterminio di civili, inclusi due ...

Il Segretario di Stato conferma la linea dura contro il giornalista detenuto nel carcere di massima sicurezza di Londra per aver pubblicato documenti e video Usa top secret ...Assange ha visto anche il tentativo dell'Australia di ammorbidire il governo americano contro l'azione penale nei suoi confronti.