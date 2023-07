Jovanotti | la terribile malattia è entrata nella sua vita | “Pensavo di essere forte…” | La toccante confessione

(Di sabato 29 luglio 2023)choc dell’amatissimo artista. Le parole sullache spaccano i cuori. Non è certamente un’estate molto facile da vivere e da sopportare quella attuale per Lorenzo Cherubini, in arte. Infatti le sue vacanze a Santo Domingo sono state rovinate da un brutto incidente che lo ha visto tristemente protagonista. Stava facendo una passeggiata in bicicletta, quando, forse per colpa da caldo e la stanchezza, ha perso di vista un dissuasore di velocità. Il risultato? È stato letteralmente e immediatamente sbalzato dalla sella ed è caduto rovinando per diversi metri, rompendosi il femore il in tre punti, oltre che fratturandosi la clavicola e il bacino. Grande è stata la paura per lui e per i suoi cari. Tuttavia ora, nonostante il grandissimo dolore, pare che lui stia meglio. ...

Giorni di grande difficoltà per, che è stato vittima di unincidente durante una vacanza in bicicletta. Dopo l'accaduto, il cantante ha subito un intervento chirurgico per ...'Fa malissimo, un male, ma sono qua, sono vivo". Con l'ironia e il sorriso che lo contraddistinguono da sempre,sta quindi affrontando nel miglior modo possibile lo spiacevole ...Lorenzocantava in una sua hit "dammi spazio/dammi spazio/dammi spazio" e chissà non sia ... senza agi e senza comfort, non dev'essere poi cosìcome può apparire ai maniaci del "...

Jovanotti, la terribile malattia è entrata nella sua vita: “Pensavo di essere forte…” | ... Lineadiretta24

Jovanotti a rischio trombosi, il cantante dichiara che per il momento è meglio non partire per l'Italia. Il video sulla sedia a rotelle.Jovanotti dopo la caduta terribile avuta dalla bici, mentre percorreva a i campi di canna da zucchero a Santo Domingo è tornato ad aggiornare i suoi fan e followers sulle sue condizioni di salute tram ...