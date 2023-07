J-Ax | nuovo singolo contro Meneguzzi | il dissing continua

(Di sabato 29 luglio 2023) È l’estate dei, almeno in ambito musicale. Dopo lo stra Salmo e Luché, arriva quello tra J-Ax e Paolo. A seguito delle critiche mosse dal cantante svizzero alla canzone Disco Paradise e della pronta risposta del rapper milanese tramite il proprio canale Instagram, arriva ora anche “L’invidia del Peneguzzi”, ilL'articolo proviene da Il Difforme.

Il quadro elettorale spagnolo, già complicato, si è appena arricchito di unelemento. Nella giornata di sabato, la verifica dei 233.688 voti spediti dagli spagnoli che ...destra Vox e il...Ma se la scelta dell'assessore De Santis, in continuità con i suoi predecessori, è quella di fare ammuina sulPRG per tenersi le mani libere e concordare di volta in volta con il...Il pianista e compositore salentino ha trovato l'ispirazione a Latina, nel giardino del collega Francesco ...

Matteo Bocelli, nuovo singolo e album d'esordio Agenzia ANSA

L’AQUILA – Via libera in consiglio comunale alla rotazione della destinazione d’uso da attrezzature direzionali ad attrezzature commerciali, necessaria per realizzare un nuovo spazio commerciale lungo ...mutuo agosto 2023: nuovo rialzo dei tassi di interesse Bce e ulteriore aumento delle rate. Quando potrebbe invertirsi il trend