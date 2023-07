Iva Zanicchi coach a Io Canto Generation

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 29 luglio 2023) IvaSi compone pian piano il cast di Io, che ritornerà in prima serata su Canale 5, sempre con la conduzione di Gerry Scotti, dopo dieci anni d’assenza dal palinsesto. Nelle scorse ore, Ivaha infatti ufficializzato la sua partecipazione nel programma, arrivato alla quinta edizione, dove rivestirà il ruolo di. “Sarò nel programma Iocondotto da Scotti in autunno su Canale 5“ ha confessato lasulle pagine de Il Tempo, anticipando inoltre quale sarà il suo ruolo: “Sarò la, darò consigli e preparerò vocalmente e non solo i bambini che si esibiscono, i veri protagonisti. Saranno sei entusiasmanti puntate per me che sono nonna e amo i bambini“. Dopo essere arrivata in finale a Ballando con ...