Iva Zanicchi coach a Io Canto Generation

(Di sabato 29 luglio 2023) IvaSi compone pian piano il cast di Io, che ritornerà in prima serata su Canale 5, sempre con la conduzione di Gerry Scotti, dopo dieci anni d’assenza dal palinsesto. Nelle scorse ore, Ivaha infatti ufficializzato la sua partecipazione nel programma, arrivato alla quinta edizione, dove rivestirà il ruolo di. “Sarò nel programma Iocondotto da Scotti in autunno su Canale 5“ ha confessato lasulle pagine de Il Tempo, anticipando inoltre quale sarà il suo ruolo: “Sarò la, darò consigli e preparerò vocalmente e non solo i bambini che si esibiscono, i veri protagonisti. Saranno sei entusiasmanti puntate per me che sono nonna e amo i bambini“. Dopo essere arrivata in finale a Ballando con ...

Clamoroso,torna in tv a Mediaset e questa volta per restarci. La storica conduttrice di 'Ok il prezzo è giusto' si prepara per una nuova avventura proprio dalle parti del Biscione. A rivelarlo è ...Sa che il cinema ha anche un po' la puzza sotto al naso, no Ci vorrebbero registi coraggiosi come Pupi Avati, che è riuscito a far recitareo Katia Ricciarelli, che magari non avreste ...sarà uno dei giudici della prossima edizione di ' Io Canto '. Il programma, condotto da Gerry Scotti, andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5. In questi giorni circolavano in rete ...

Iva Zanicchi, la rivelazione: "Per tre sere a settimana", bomba-Mediaset Liberoquotidiano.it

Da un inossidabile a un artista in grande crescita, capace di parlare a più generazioni. Dopo il sabato con Alex Britti, bluesman e fabbricatore di hit, al Brugnato 5Terre Outlet Village si fa il bis ...Prossime uscite luglio 2023 su NOW,: film e serie TV con le date ufficiali di rilascio sulla piattaforma streaming, dal debutto si Souls al sequel Billions ...