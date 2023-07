Iva Zanicchi a Io Canto in giuria | Gerry Scotti la strappa alla Rai

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 29 luglio 2023) Nuove avventure in prima serata pera partire dal prossimo autunno. Il conduttore riporterà un format del passato, che torna sulle reti Mediaset dopo dieci anni di assenza. Si tratta di Iosu Canale 5 che per l'occasione è stato aggiunto al titolo «Generation». I casting sono già aperti e svolti da SDL, la società di produzione e casting gestita da Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, tra i volti che potrebbero sedere sulla poltrona dei giurati ci sarebbe quello di Orietta Berti, Al Bano Carrisi e Mara Maionchi. Si era parlato anche di Marcella Bella. La prima giudice certa è Ivaa IoGeneration. A confermarlo è stata la stessa in una intervista rilasciata a Il Tempo: "Sarò nel programma Io ...