Italia-Usa | Meloni | ' con Biden smontata falsa propaganda | Roma seria e affidabile' **

(Di sabato 29 luglio 2023) Washington, 29 lug. (Adnkronos) - Joeha cambiato idea su di lei, come è successo? "E' successo che io ero anticipata da una, che aveva raccontato l'ipotesi di un governo come un disastro delle tenuta dei rapporti internazionali, della tenuta economica e delle istituzioni. Ma nella realtà quello che è emerso è un governo serio,, credibile, che pone con determinazione il tema dell'interesse nazionale, senza dimenticare gli interessi nazionali degli altri. Pongo delle questioni di interesse dell'Italia ma cercando anche punti do convergenza con gli interessi degli altri. Quando poniamo il tema del Mediterraneo e dell'Africa non riguarda solo l'Italia ma riguarda il ruolo dell'Occidente e vedono che siamo seri, affidabili e credibili". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia ...

WASHINGTON - Il filosofo di Princeton Michael Walzer , padre nobile del progressismo americano, ha una richiesta per Biden : " Parlare con Meloni era necessario, ma ora il presidente deve premere per ...Niente di sconvolgente quindi, ma qualcosa che conferma un trend, rispetto al quale Germania e Francia sono molto meno ben intenzionati di. Elemento non secondario della crescita ...Biden ha ricevuto Meloni perché si fida dell'come partner affidabile nell'Ue Il bilateraletra Meloni e Biden va visto in prospettiva, ipotizzando un percorso di reciproca utilità.

Meloni: 'Le relazioni Italia-Usa forti oltre il colore dei governi ... Agenzia ANSA

L'Italia è destinata a non rinnovare il memorandum con la Cina sulla Via della Seta. Secondo Alessia Amighini, responsabile Cina dell'Ispi, la decisione è già stata presa e non ci saranno pressioni da ...La sinistra italiana e i media liberal americani non si rassegnano al successo della missione di Giorgia Meloni e del governo italiano negli Stati Uniti e non nascondono il loro fastidio per il faccia ...