Italia travolta 5-0 dalla Svezia ai Mondiali femminili

(Di sabato 29 luglio 2023) WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Sette minuti di blackout, difesa disastrosa sui calci d’angolo e un 5-0 finale che fa malissimo. Dopo il successo all’ultimo respiro all’esordio contro l’Argentina, a Wellington l’di Milena Bertolini viene bocciata all’esame di svedese e proverà a centrare la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di un Mondiale nella terza e decisiva gara del girone, mercoledì col Sudafrica. Serviva un’impresa contro la terza forza del ranking Fifa, bronzo quattro anni fa e argento olimpico a Rio e Tokyo, e l’l’accarezza per quasi un tempo, prima di ricevere tre sberle a ridosso dell’intervallo che mandano al tappeto Bonansea e compagne. La squadra di Milena Bertolini, infatti, parte bene, tanto che dopo meno di un minuto va alla conclusione con Cantore – unica novità rispetto all’esordio, fuori Giacinti ...

L'Italia arretra pericolosamente, fa muro davanti a Durante ma fra il 39 e il 46 capitola per tre volte, due su calcio d'angolo (spizzata vincente di Ilestedt anticipando l'uscita del portiere). L'Italia rimane senza fiato, incapace di reagire e di provare a ributtare la palla in avanti. E nella ripresa, ancora su angolo, ancora Ilestedt insacca per il poker e Blomqvist chiude i giochi nel finale.

Si poteva perdere, ma non così. Tre gol su corner mettono a nudo i nostri limiti attuali in un Mondiale di transizione e rinnovamento in cui era sacrosanto lanciare la linea verde. Fidiamoci di Bertol ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 29 luglio, seconda gara dell’Italia ai mondiali femminili e le azzurre contro la Svezia potrebbero fare un passo avanti decisivo verso la qualificazio ...