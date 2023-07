L'arretra pericolosamente, fa muro davanti a Durante ma fra il 39' e il 46' capitola per tre volte, due su calcio d'angolo (spizzata vincente di Ilestedt anticipando l'uscita del portiere ...L'rimane senza fiato, incapace di reagire e di provare a ributtare la palla in avanti. E nella ripresa, ancora su angolo, ancora Ilestedt insacca per il poker e Blomqvist chiude i giochi nel ......della Guerra Fredda in campo internazionale e dalla crisi interna della politica italiana... per anni il politico più votato nel Lazio e in. Andreotti è stato sicuramente uno dei ...

Italia travolta 5-0 dalla Svezia ai Mondiali femminili Tiscali

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 29 luglio, seconda gara dell’Italia ai mondiali femminili e le azzurre contro la Svezia potrebbero fare un passo avanti decisivo verso la qualificazio ...Dopo l'esordio da tre punti contro l'Argentina, l'Italia cede di schianto a Wellington in Nuova Zelanda nel secondo match del girone G. (ANSA) ...