Italia-Svezia oggi in tv | Mondiali calcio femminile 2023 | orario | programma | streaming | probabili formazioni

(Di sabato 29 luglio 2023), sabato 29 luglio, la Nazionalena diaffronterà il secondo impegno nei. Sul campo del Regional Stadium a Wellington (Nuova Zelanda), le azzurre affronteranno lanella partita valida per il Gruppo G. Un girone comprendente anche Argentina e Sudafrica. Le nostre portacolori sono reduci dal successo importante all’esordio contro l’Argentina. La rete negli ultimi minuti di Cristiana Girelli ha permesso alla formazione allenata da Milena Bertolini di incamerare tre punti importanti per la qualificazione agli ottavi di finale. Tuttavia, tanto si giocherà nel match odierno contro le svedesi. Un confronto difficile per il blasone e la forza della selezione scandinava, vittoriosa in rimonta all’esordio contro il Sudafrica 2-1. ...

La partita Svezia - Italia di Sabato 29 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come la seconda giornata della fase a gironi dei Mo ...