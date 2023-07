Italia-Sudafrica | azzurre agli ottavi se… Tutte le combinazioni a 90? dalla fine

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023) L’non è riuscita a conquistare la qualificazione aritmeticadi finale dei Mondiali femminili 2023 e per questo motivo sarà l’ultima giornata a mettere in palio il pass per la fase a eliminazione diretta. La pesante sconfitta contro la Svezia molto probabilmente sbarra la strada per il primo posto alledi Bertolini, che dovranno così puntare al secondo del girone. Il pareggio tra Argentina (battuta all’esordioNazionale) e(prossima rivale mercoledì 2 agosto) viene in soccorso dell’, alla quale basterà una vittoria contro lene per avanzare, da capire poi se come prima o come seconda in base al risultato della Svezia. Il pareggio non garantisce il ...