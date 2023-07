Italia-Scozia oggi | Test Match rugby 2023 | orario 29 luglio | programma in chiaro | tv | streaming | formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023), sabato 29, alle ore 16.15ne, nella prima sfida delle Summer Seriesdil’giocherà in casa dellaal Murrayfield Stadium di Edimburgo. Si tratta del primoestivo dell’in vista della Coppa del Mondo. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 16.15 La formazione dell’: Pani sarà l’estremo nel triangolo allargato con Bruno e Ioane, Menoncello e Morisi saranno i centri, con la mediana composta da Page-Relo ed Allan. In terza linea ci saranno Halafi e Zuliani con capitan Ruzza, in seconda Sisi e Zambonin, infine in prima scelti Ceccarelli, Faiva e Zani. In panchina Manfredi, Fischetti, ...