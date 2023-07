Italia oro nel fioretto femminile a squadre | Cerioni “Mai facile”

In, del resto, Taylor Swift manca dal 2011. Bisogna recuperare. ts.jpg Continua a leggere ... È un po' il re Mida della musica, Taylor Swift : qualsiasi cosa tocchi lo trasforma in. E non ...MILANO - Il ct del fioretto azzurro Stefano Cerioni commenta la vittoria dell'da parte della squadra femminile ai Mondiali di Milano. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno sconfitto in finale la Francia. gmDomani alle ore 19.00, nella finale per l', l'affronterà la Bulgaria che oggi, nella semifinale disputata nel pomeriggio, ha battuto 3 - 0 (25 - 20, 25 - 22, 25 - 21) la Spagna. Tabellino ...

Mondiali scherma, Italia oro nel fioretto femminile la Repubblica

. L’azzurro delle Fiamme Oro, nella giornata in cui era atteso in gara agli Assoluti di Molfetta, è diventato papà della piccola Chloè, per la gioia del primatista italiano dei 110 ostacoli e della ve ...Gli azzurrini vengono sconfitti in finale e conquistano la medaglia d’argento, le azzurrine chiudono al sesto posto ...