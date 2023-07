Italia oro mondiale nella spada maschile dopo 30 anni

(Di sabato 29 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – L’dellaha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Milano. La squadra azzurra guidata da ct Dario Chiadò e composta da Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli e Federico Vismara ha battuto in finale la Francia, contro cui aveva perso la finale lo scorso anno al Cairo, con il punteggio di 45-32.Per Di Veroli è la seconda medaglia in questa competizione avendo già vinto l’argentoprova individuale. L’oroa squadra mancava all’da 30: l’ultima era stata vinta nell’edizionedel 1993 ad Essen con protagonisti gli azzurri Stefano Pantano, Angelo Mazzoni, Maurizio Randazzo, Paolo Milanoli e Sandro Cuomo.Con questa degli spadisti, ...

Domani alle ore 19.00, nella finale per l'l'affronterà la Bulgaria che oggi, nella semifinale disputata oggi pomeriggio, ha battuto 3 - 0 (25 - 20, 25 - 22, 25 - 21) la Spagna. Il ...Dopo il fioretto femminile, anche gli uomini della spada hanno conquistato l'. In finale l'si è trovata di fronte la temibile Francia, fortissima compagine nonché la favorita della ...L'del fioretto femminile ha vinto la medaglia d'ai Mondiali di Milano. La squadra composta da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo ha battuto in finale la ...

MILANO (ITALPRESS) - Un'altra giornata storica, indimenticabile per la scherma azzurra al Mondiale di Milano 2023. Il sabato del Mi.Co. porta all'Italia du ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCHERMA Italia-Francia 1-1; si sblocca Bardenet, esce la punta di Di Veroli mentre entra invece quella del francese. Italia-Fran ...