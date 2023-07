Italia oro mondiale nel fioretto donne a squadre

(Di sabato 29 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – L'delfemminile ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di Milano. La squadra guidata dal ct Stefano Cerioni e composta da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo ha battuto in finale la Francia per 45-39. L'delfemminile si conferma sul tetto del mondo dopo la vittoria dello scorso anno ai Mondiali del Cairo e mette in bacheca il 18esimo oronella storia.– foto ufficio stampa Fis –(ITALPRESS).

