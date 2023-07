Italia femminile | Boattin | «Abbiamo fatto un’ottima gara | risultato pesante»

(Di sabato 29 luglio 2023) Lisa, esterno dell’, ha parlato dopo lasconfitta subita contro la Svezia al Mondiale Lisaha commentato tramite i canali social dell’lasconfitta per 5-0 rimediata contro la Svezia. LE DICHIARAZIONI – «Ilè moltopartita per i primi 30 minuti secondo me. Poi prendere quel gol ci ha un po’ tagliato le gambe, però dobbiamo crescere anche da questo punto di vista perché prendere un gol non è la fine del mondo. La partita è sempre lunga, invece poiun po’ mollato e gli ultimi 10 minuticapito come può cambiare ...

... ci starà sei anni I dati del Viminale sui femminicidi inSecondo il report del Viminale, ... che da 177 passano a 184 (+4%), mentre diminuisce il numero delle vittime di genere, che da ...Katia Serra punta il dito verso la ct Bertolini: ecco cosa ha detto dopo la sconfitta dell'con la Svezia Katia Serra, a Rai Sport, ha così parlato dopo la pesante sconfitta dell'con la Svezia. LE PAROLE - "Spero che qualcuno chieda alla ct il motivo, va ......ottenuto il successo a livello mondiale grazie al ruolo di Betty Suarez nella dramedy al...porta con sé ma per come sta riunendo incredibilmente dopo gli anni della pandemia (anche in) ...

Sono 52 le donne uccise in ambito familiare o affettivo. Di queste, 31 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex. Lo riporta il report del Viminale Dal primo gennaio al 23 luglio 2023 sono ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...