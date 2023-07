Italia-Cina | Gasparri | ' dialogare con tutti ma difendendo nostri interessi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "La via della Seta ha rappresentato una pagina di subordinazione dell'alla dittatura comunista di Pechino e di pericolosa svendita deglinazionali. II Memorandum fu sottoscritto nel 2019 quando, alla guida del governono, c'erano Conte e i grillini. Quel movimento ha tradito glidel nostro Paese e si è inginocchiato davanti a Pechino, peraltro mostrando tutta la sua inconsistenza e la sua ignoranza. Resta memorabile Di Maio che salutava 'Ping' dimostrando di non conoscere nemmeno il nome del dittatore comunista che domina a Pechino. Noi non stiamo più in ginocchio davanti a Xi Jinping. E si è visto che quell'accordo non serviva all'. Sono cresciute le esportazioni cinesi, spesso di prodotti di scarsa qualità o contraffatti, verso ...