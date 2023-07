Italia | Bonansea | «Risultato che ci fa stare male Non dobbiamo mollare»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Barbara, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta contro la Svezia Barbara, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta contro la Svezia. Le sue dichiarazioni: «E’ stata una partita molto strana. Siamo partite bene con tante occasioni nei primi 30?. Il primo gol ci ha dato una bastonata e dovevamo essere più tranquille. Avevamo fatto una buona gara e mi dispiace perché questoci toglie un po’ di sicurezze. Volevamo vincere e per come avevamo iniziato pensavamo di potercela fare.è norma nonabbatterci perché c’è un ultima partita per passare il turno».