Italdonne | Linari | «Siamo deluse | ma possiamo ancora farcela»

(Di sabato 29 luglio 2023) Le parole di Elena, calciatrice dell’Italia femminile, dopo la sconfitta per 5-0 contro la Svezia. I dettagli Elenaha parlato ai microfoni della FIGC dopo la sconfitta dell’Italia femminile. PAROLE – «Risultato bugiardo, se guardiamo i primi 35 minuti. I gol su corner ci hanno disunito,state troppo frenetiche nel cercare di rimontare.moltoe amareggiate per il risultato, ma sappiamo che ètutto nelle nostre mani e dobbiamo ritirare fuori l’adrenalina, analizzare gli errori e cercare di ripartire. Dobbiamo tenere il buono che abbiamo fatto e capire quello che abbiamo sbagliato. Questa partita ci dimostra che dobbiamolavorare per arrivare al livello della Svezia, ma convinte e unite ce la pos...

Calcio Femminile - Manuela Giugliano al CdS: "Stiamo provando emozioni forti. Alcune di noi sono al secondo Mondiale" ...Italdonne, Bertolini: 'Momento di passaggio. Ma vogliamo dimostrare il nostro valore' “Mancano ancora un po’ di giorni al match siamo concentrate solo sul lavoro e su quello che dovremo fare lunedì pr ...