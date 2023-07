Isola resta senza medici | l’offerta che non si può rifiutare

Leggi su quifinanza

(Di sabato 29 luglio 2023) L’d’Elba è a corto die soprattutto di specialisti interessati a lavorare nella sanità pubblica. I bei panorami, l’aria pulita e il contesto pittoresco non sono una calamita abbastanza attraente per richiamare l’attenzione dei professionisti della salute, così la giunta regionale della Toscana ha deciso di mettere sul tavolo alcune proposte particolarmente convenienti. L’d’Elba cercaSono due le iniziative messe in atto: la prima (il progetto denominato “Anch’io all’Elba”) riguarda l’istituzione di un elenco regionale di professionisti dipendenti del Servizio sanitario regionale che siano disponibili a pre servizio, in periodi di tempo limitati come di seguito specificato, all’d’Elba; la seconda iniziativa (che ricade nel progetto “Start ...