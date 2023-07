...vie del paese è stato organizzato dalle associazioni a tutelaconsumatori Assoutenti, Onda Ligure Consumo e Ambiente e Comitato Acqua Cara in bolletta, ha raggiunto il centro cittadino, l'...Ci sono già ipotesi investigative "Soltanto il 2%roghi ha una causa naturale. Dietro una ... È un segnale della volontà dell'di ripartire "Grazie alle opere di pulitura e potatura, ......di calore sull', che ha registrato picchi di 45 e 47 gradi, anche la Giunta regionale pugliese ieri, in una riunione straordinaria, ha deliberato di richiedere alla presidenza del Consiglio...

Isola dei Famosi, ex naufrago torna single: «L'ex è innamorata di una donna». Ecco chi è leggo.it

A Milano è arrivato il primo podio per l’Italia nelle prove a squadre dei Mondiali di scherma. Sulle pedane dell’Allianz MiCo, infatti, il quartetto… Leggi ...“Dopo oltre 30 anni, con un lavoro iniziato nel 2013, bloccato poi per anni e ripreso non appena insediati in questa nuova consiliatura, l’Assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnal ...