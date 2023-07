Iran | giornalista sospeso con l’accusa di aver pubblicato “notizie false” | ha dato spazio alle proteste contro la morte di Mahsa Amini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) La Procura di Teheran ha deciso la sospensione di “qualsiasi attività giornalistica per un anno” per il direttore della testata riformista Etemad, Behrooz Behzadi. Ilha spiegato diricevuto inizialmente una condanna al carcere, poi tramutata nella sospensione dalla professione. Behzadi è accusato dipersul proprio quotidiano al racconto dellescoppiate in tutto l’in seguito all’uccisione della 22enne, arrestata dalla polizia morale perché indossava il velo in modo scorretto e poi morta mentre si trovava in custodia. La denunciail direttore di giornale è ...