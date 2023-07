Io Canto generation | arriva l’annuncio del primo coach che non soddisfa il pubblico

... stavolta con un nuovo titolo: Io. Condotto da Gerry Scotti , il talent show musicale tornerà su Canale 5 dopo dieci anni di assenza. Io, Iva Zanicchi nel cast: ...Come se la caverà Riuscirà a non far rimpiangere Sonia Bruganelli e Orietta Berti, la quale nella prossima stagione tv sarà tra i coach di Iodi Gerry Scotti Cast del reality show: ...La somma totale dei fondi provenienti dal NextEU, da destinare al nostro Paese nel 2023,... La Commissione Europea, dalsuo, dichiara che la collaborazione con le autorità italiane è ...

Iva Zanicchi coach a Io Canto Generation DavideMaggio.it

Annunciato il nome del primo coach che farà parte della nuova edizione di Io Canto generation. Ma il pubblico non è soddisfatto ...Iva Zanicchi giudice a Io Canto. La cantante lo ha confermato in un'intervista al Tempo. Pioggia di critiche sui social.