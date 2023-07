Inzaghi lavora… ma senza alcuni pezzi fondamentali del puzzle Inter!

(Di sabato 29 luglio 2023) L’Inter in Giappone prosegue con la preparazione della nuova stagione, ormai dietro l’angolo. Manca però ancora qualcosa di assolutamente necessario, checontinua ad aspettare. NOTA STONATA – Sta per volgere al termine un’altra settimana, che l’Inter ha trascorso in Giappone, impegnata nella preparazione della nuova stagione. Tutto sembra essere andato per il verso giusto, a parte il pareggio contro l’Al-Nassr e qualche nota stonata (purtroppo già nota) affiorata dalla prima amichevole ‘seria’ della pre-campionato. Tante occasioni e pochi gol. Un fattore non trascurabile, soprattutto a metà luglio – quando ancora è possibile intervenire – che nell’anno appena trascorso ha penalizzato l’Inter in più momenti della stagione. Difficile, però, per Simonelavorare sulla problematica se nella lista degli obiettivi della dirigenza nerazzurra ...

Passi avanti tra Inter e Udinese per il passaggio in nerazzurro di Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo sarebbe la pedina ideale per completare il reparto di Simone: siper averlo dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 18 e i 25 milioni. Ecco il meglio delle giocate di Samardzic all'Udinese dal 2021 ad ...Il serbo sarebbe la pedina ideale per completare il reparto di Simone, siper averlo dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 18 e i 25 milioni. Secondo ...Marco Materazzi ha deciso di seguire la sua Inter ad Osaka , dove i nerazzurri di Simonestanno svolgendo la preparazione in vista della prossima stagione. Mentre la squadraper le prossime amichevoli , l'ex difensore si sta divertendo sui social tra siparietti e battute ...