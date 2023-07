Intrighi celesti | notizie dagli Stati Uniti | “Recuperati materiali e corpi non umani” Cosa c’è di vero?

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 luglio 2023) Negli ultimi anni, l’interesse per gli UFO (oggetti volanti non identificati) è cresciuto notevolmente, con un numero sempre maggiore di avvistamenti segnalati in tutto il mondo. L’America non fa eccezione, e il Congresso deglista cercando di fare luce su questo misterioso fenomeno. Recentemente, la Camera dei Rappresentanti e il Senato hanno preso misure significative per aumentare la capacità del governo federale di monitorare e identificare gli UFO e per diffondere maggiori informazioni riguardanti questi enigmatici avvistamenti al pubblico. Uno dei passi più significativi è l’organizzazione di udienze pubbliche in cui tre ex ufficiali militari che affermano di aver avuto incontri ravvicinati con oggetti volanti non identificati, testimoniano davanti al Comitato di Sorveglianza della Camera. Questa è stata la prima volta che i membri ...