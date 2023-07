Inter-Toloi | Inzaghi ci spera ancora | ecco perché non è ancora finita | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 luglio 2023) 2023-07-29 23:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Rafaelnon è un nome destinato a finire nel dimenticatoio, almeno non adesso. L’ci ha pensato e ci pensa, ne ha parlato con il suo agente dietro specifica richiesta di, ma questo è un caso da trattare con estrema delicatezza. È vero, non parliamo di un profilo di primo piano,va per i 33 anni e non sarebbe esattamente il tipo di acquisto che farebbe esplodere di gioia i tifosi, ma a Bergamo stravedono per lui e né Percassi né Gasperini hanno intenzione di privarsi del loro capitano. Insomma, per l’Atalanta,, non è in vendita. Questo messaggio è arrivato forte in viale della Liberazione, ma di fatto ...