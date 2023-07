Inter | senti Sommer | 'Se ne parla da giorni | vedremo cosa accadrà'

Davide Frattesi, centrocampista dell', ha così parlato del pareggio in amichevole dei nerazzurri con l'Al Nassr Intervistato daTV, ha così parlato di- Al Nassr Davide Frattesi, autore del gol del definitivo 1 - 1. LE PAROLE ...1 'Non vedo futuro per Yann Sommer al Bayern'. È categorico Lothar Matthaus nell'analisi offerta a Sky Sport DE , conscio delle voci che vogliono lo svizzero prossimo al trasferimento all': 'Non conosco il contenuto del contratto e non so se Sommer può decidere da solo o se ha bisogno dell'approvazione del Bayern una volta che saprà cosa sta succedendo con Neuer - precisa l'ex ...... l'unica spiegazione che mi do, è che la concorrenza di Milan efosse adatta per il ... in vena di aneddoti sconcertanti : 'questa, Aurè: che qui ce ne sarebbero abbastanza per chiuderlo ...

Inter, senti Sacchi: "La punta giusta per ambire a tutto, Marcus ... numero-diez.com

L’attaccante argentino ha raccontato quelle che sono le sensazioni per la nuova stagione che sta per prendere il via. Ha parlato al canale ufficiale Youtube Soccer King. Intendiamoci, ripetere quello ...L’arrivo di Davide Frattesi all’Inter ha portato tre cose importanti e positive in casa nerazzurra, ecco quali sono Un’amichevole estiva non può dire tantissimo, a maggior ragione quando mancano ancor ...