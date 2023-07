Inter Miami | aumenta la colonia argentina | ufficiale l’arrivo di Farias

(Di sabato 29 luglio 2023) L’, nuova squadra di Lionel Messi, ha ufficializzato la firma di Facundodal Colon. I dettagli Di seguito il comunicato dell’. COMUNICATO – L’CF ha annunciato oggi di aver ingaggiato il centrocampista Facundo Farías dalla squadradel Club Atlético Colón con un contratto valido per la stagione 2026 della Major League Soccer (MLS) con opzioni per il 2027 e il 2028. Il centrocampista offensivo si unisce al Club come parte della MLS Iniziativa U-22.Farías, che occuperà un posto nel rosternazionale, si unisce al Club in attesa di ricevere il suo certificato di trasferimentonazionale (ITC) e il visto P-1.

(Usa) - Un piano lungo sedici anni. L'ingaggio di Leo Messi da parte dell'è frutto di una lunga strategia portata avanti dal presidente David Beckham, ex capitano della nazionale inglese oggi alla guida della franchigia statunitense. " Portare Leo Messi all'...Non poteva sperare in un impatto migliore con l'Lionel Messi , subito protagonista in campo a suon di gol. Nell'ultima gara giocata, dove ha messo a segno una doppietta, La Pulce si è anche esibita in una esultanza nuova di zecca. In ...ROMA - Si è fatta subito notare la nuova celebrazione di Lionel Messi esibita nella vittoria per 4 - 0 dell'sull'Atlanta United all'inizio di questa settimana, in cui l'argentino ha messo a segno due reti (entrambe con il destro) con il con il suo nuovo club. La Pulce ha aperto le marcature dopo ...

