Inter | futuro Simone Inzaghi | arriva la novità che nessuno si aspettava | sta per succedere

(Di sabato 29 luglio 2023) L’allenatore ha preso la sua decisione, a quanto pare la notizia sta perre, i tifosi non riescono a crederci PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Attualmente la società nerazzurra è impegnata nella tournée in Giappone dovesta terminando le ultime rifiniture per capire davvero cosa manca alla sua squadra. L’obiettivo dichiarato è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... che inpotranno assicurare plusvalenze. Le cessioni di alcuni giovani come Tahirovic, ... ma per ora la società sembra non intenzionata ad accontentare l'ex, infatti, oltre all'italiano, ...Se la giocheranno con Juve e, a patto che i nerazzurri comprino un signor centravanti. Lukaku ... Cosa c'è neldi Altafini "Energia, movimento, non mi fermo mai. Il calcio che ho vissuto ...Inquel rudere ed il degrado della zona peseranno su tutti i milanesi' e ancora: 'In tutto il mondo si radono al suolo i vecchi stadi e si costruiscono i nuovi. Ma a Milano no! Si tiene uno ...

Il futuro di San Siro: sarà vincolato, non si potrà abbattere. E ora Milan e Inter guardano all'hinterland IL GIORNO

Le ultime sulle trattative giallorosse Nelle ultime settimane il nome di Leonardo Spinazzola sembra essere passato in secondo piano. Il terzino umbro sta lavorando con la squadra, ha iniziato con seri ...Situazione simile in casa Inter, perché tutto dipende dal futuro di Robin Gosens. Il tedesco è in Giappone con la squadra e Inzaghi continua a schierarlo. Su di lui però c’è forte il Wolfsburg che lo ...