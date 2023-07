Inter e Milan | nota del Comune | ‘Il vincolo su San Siro avrebbe conseguenze gravi’ | Serie A

(Di sabato 29 luglio 2023) 2023-07-28 23:31:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Ildio ha diffuso unaattraverso i propri canali ufficiali dopo le notizie pervenute in serata sull’opzione dell’sull’area di Rozzano per un nuovo impianto: “In merito al futuro di San, ildio fa sapere che non è ancora pervenuta una comunicazione ufficiale da parte della Soprintendenza, ma sembrerebbe ormai acclarata la scelta per un ‘culturale semplice’.che di fatto impone, in concreto, che lo stadio rimanga lì dov’è. Si ricorda, ancora una volta, che il progetto di un nuovo stadio presentato dai due club contemplava l’abbattimento ...

... non a caso: l'quello cerca per completare la mediana). "Si dice che...":incontenibile, nuovo colpo (non previsto): bomba - Pedullà - GuardaLe convocate dell'Italia Italia Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (), Laura Giuliani (); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (...1 Il Comune di Milano ha diffuso una nota attraverso i propri canali ufficiali dopo le notizie pervenute in serata sull'opzione dell'sull'area di Rozzano per un nuovo impianto: 'In merito al futuro di San Siro, il Comune di Milano fa sapere che non è ancora pervenuta una comunicazione ufficiale da parte della Soprintendenza, ...

Inter ‘scippata’, l’ultimo colpo del Milan è già deciso CalcioMercato.it

Una vita con la maglia del Milan addosso, anche in Serie B. Punto di riferimento assoluto per una squadra sempre meno italiana, alla quale insegnare che cosa siano il Milan, il suo spirito, la sua sto ...Palazzo Marino: «La Soprintendenza ha deciso per il vincolo culturale». I nerazzurri hanno un'esclusiva per un progetto di fattibilità in un'area vicino alla barriera Ovest. Il Meazza e i 10 milioni ...