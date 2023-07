Inter | arriva Samardzic | Marotta chiude con Udinese | ma sacrifica Fabbian

(Di sabato 29 luglio 2023) I nerazzurri sono pronti are il quinto colpo di questa sessione di mercato:dall’. Dopo Thuram, Cuadrado, Frattesi e Bisseck, l’è pronta are il suo quinto colpo di mercato. I nerazzurri sono davvero ai dettagli con l’e nelle prossime ore, salvo ripensamenti o inserimenti clamorosi, dovrebberedall’. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L'attaccante francese del 1997, figlio di Lilian,all'da svincolato dopo 4 stagioni passate in Bundesliga al Borussia Mönchengladbach Vai alla FotogalleryUn pericoloso cecchinodall'Italia, così l'account Instagram della squadra di calcio della Florida International ... dove fino al 2025 giocherà all'Miami di David Beckham . Intanto, nei ...Parlando di mercato in uscita, l'si prepara a salutare Danilo D'Ambrosio . A contratto scaduto, il difensore pare abbia trovato sistemazione al Genoa , destinazione di cui si parlava negli ...

Sportitalia - Inter, arriva Samardzic: all'Udinese 25mln più Fabbian L'Interista

Priorità significa precedenza per importanza o urgenza. Significa stare in cima a una lista delle cose da fare. Significa che prima risolvi quella questione e poi passi alle secondarie, ma finora l’ha ...L'Inter continua le sue trattative di mercato alla ricerca di un nuovo acquisto in attacco e ora arriva direttamente l'intervento del presidente Steven Zhang per quanto riguarda il nuovo colpo ...