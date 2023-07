Incredibile caos stradale in arrivo! Bollino rosso per il weekend di luglio

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma - In occasione dell'ultimo fine settimana di, le strade italiane si preparano ad affrontare un significativo incremento della circolazione verso le principali località balneari e di villeggiatura. Le giornate di sabato 29 e domenica 30saranno particolarmente intense, e già dal pomeriggio di venerdì 28si prevedono possibili criticità sulle arterie stradali. Per agevolare gli spostamenti e garantire una maggiore fluidità del traffico, è stato istituito un divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Questo divieto sarà in vigore venerdì dalle 16:00 alle 22:00, sabato dalle 8:00 alle 16:00 e domenica dalle 7:00 alle 22:00. L'obiettivo è quello di ridurre l'incidenza del traffico pesante durante le ore di maggiore afflusso di veicoli verso le destinazioni estive. Le società e gli ...