Incidente in A4 | si ribalta un’auto tra Seriate e Grumello | code fino a 7 km

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 luglio 2023) Bergamo. Unsull’autostrada A4, tra le uscite di, sta causando lunghein direzione Brescia nella mattinata di sabato (29 luglio). La dinamica è ancora in fase di accertamento: dalle prime informazioni,si sarebbeta al km 185, in prossimità del comune di Bolgare, quando erano da poco passate le 9. Non sono ancora chiare le cause che hanno condotto al sinistro, che ha coinvolto anche un mezzo pesante. Due le persone coinvolte, una donna di 80 anni e un uomo di 48. Per soccorrerle è intervenuto anche l’elisoccorso, sopraggiunto da Bergamo, oltre a due ambulanze, una da Bergamo e una da. Al lavoro sul posto anche i vigili del fuoco della stazione di Brescia. I feriti non sarebbero in condizioni gravi: entrambe le ...