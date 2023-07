Incendio in una discarica a Ciampino | Roma

(Di sabato 29 luglio 2023) Una lunga colonna di fumo nero da ore è ben visibile sui cieli di, nella zona di. Ad andare in fiamme unadi rifiuti che si trova a pochi km dall'aeroportono. I Vigili del Fuoco stanno mettendo sotto controllo l'. Per fortuna il vento ha portato il fumo lontano dall'aeroporto che ha potuto operare in maniera normale.

ROMA - Unè divampato in un impianto di stoccaggio di rifiuti a Ciampino, alle porte di Roma. Non ci sono feriti. Dal rogo si è levatacolonna alta di fumo nero. Il Comune ha invitato i residenti a ...... si registrano 7 km di coda causati da un'autovettura andata in fiamme all'altezza del km 410, dove il traffico attualmente transita sucorsia. L'è stato ora spento. Sul luogo dell'...Roma, 29 lug. Dalle prime ore di stamane unha avvolto un impianto di smaltimento dei rifiuti nella zona di Ciampino, alle porte della Capitale. In particolare il rogo ha interessatoazienda che si trova in via Enzo Ferrari. I ...

Roma, incendio in una discarica a Ciampino in via Enzo Ferrari: rifiuti in fiamme vicino all'aeroporto. Colonna di fumo nero visibile dai Castelli Corriere Roma

Alle ore 12:45 circa, sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara, si registrano 7 km di coda causati da un'autovettura andata in fiamme all'altezza del km 410, d ...Roma, 29 lug. (askanews) - Sono oltre 60 i vigili del fuoco impegnati nell'incendio che si è sviluppato stamane in un deposito dei rifiuti a Ciampino. Il dato ...